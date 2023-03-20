الذهب يكسر الـ 2000 دولار للأوقية ويواصل صعوده العنيف

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب صعودها في بداية الأسبوع لتتجاوز خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مستويات الـ 2000 دولار للأوقية.

وأغلق الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاعات تجاوزت الـ 2%، محققًا أفضل إغلاقًا أسبوعيًا منذ خمسة أشهر، حيث ساهم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في دفع المعدن النفيس للأعلى مع تدافع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1998.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2009.10 دولارات.

وكان انتشار المخاوف من انهيار القطاع المصرفي في الولايات المتحدة كانت وراء التقلبات والمخاوف الكبيرة التي انتشرت بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ساهمت بقوة في صعود الذهب لمستويات قياسية.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من ثمانية بالمئة أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 968.39 دولارا، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1412.48 دولارا.