الذهب يقفز ويسجل أعلى مكاسبه الأسبوعية خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث واصل الذهب صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا قمة تاريخية جديدة أعلى من التي سجلها بجلسة الأمس.

وهذا الارتفاع، يضع الذهب على الطريق نحو تسجيل أعلى مكاسبه الأسبوعية في أقل من شهر، حيث ارتفعت العقود الفورية للسبائك بحوالي 4.15% منذ بداية هذا الأسبوع وحتى الآن، مع أرباح بنحو 8.3% خلال الربع الأول من 2024.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.1% لتسجل 2,234.84 دولارا للأوقية، بعد أن لامست في وقت مبكر من الجلسة مستوى 2,236.24 دولاراً للأوقية قبل أن تقلص أرباحها، كما صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو/حزيران، بحوالي 1.90% مسجلة 2,254.80 دولاراً للأوقية.

وحافظ الذهب على زخمه الصعودي خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع التي تتزامن مع إغلاق شهر مارس والربع الأول من عام 2024، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

واستمرت أرباح الذهب هذا الأسبوع نتيجة لزيادة جاذبيته كملاذ آمن أو أداة للتحوط من التقلبات الجيوسياسية العالمية، حيث يراقب المتداولون التصعيدات الجديدة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد امتدادها لتدمير منشآت البنية التحتية لقطاع الطاقة من ناحية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد صعدت أسعار عقود الفضة الفورية بنسبة 1.28% إلى 24.96 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت عقود البلاتين الفورية بحوالي 1.28% إلى 905.00 دولارات للأوقية، وكذلك ارتفعت عقود البلاديوم بنحو 2.67% إلى 1,014.00 دولاراً للأوقية.