الذهب يقفز نحو أكبر ارتفاع يومي منذ 2008

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار الذهب والفضة، ارتفاعا بشكل حاد خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، فيما يتجه الذهب نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مع مسارعة المستثمرين إلى شراء المعدنين النفيسين بعد أكبر انخفاض لهما في يومين منذ عقود.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش (12:44 مساء بتوقيت بغداد)، قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.5 بالمئة إلى دولار للأونصة (الأوقية) ليصل إلى 4921.42، بعد أن لامس مستوى 4403.24 أمس الاثنين.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 6.3 بالمئة إلى 4945.60 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".