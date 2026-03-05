الذهب يقفز مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتراجع الدولار

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدفوعة بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي الذي دعم أسعار المعدن النفيس.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 5177.26 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1% لتبلغ 5186.40 دولاراً.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر أيضاً مع تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأمر الذي جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com، إن "الذهب يستفيد من المخاطر الجيوسياسية التي شهدناها تتصاعد في الأيام القليلة الماضية، لذا ارتفعت الأسعار جزئياً نتيجة عودة الأوضاع المالية إلى طبيعتها وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته".

ويأتي هذا التطور في وقت برز فيه نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل كمرشح قوي لخلافته، في مؤشر على أن طهران لن تخضع للضغوط، وذلك بعد خمسة أيام من شن اميركا وإسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل المئات وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار السبائك الذهبية، التي تُعد تقليدياً من أصول الملاذ الآمن، بنحو 20% منذ بداية العام الحالي، مسجلة مستويات قياسية متتالية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالمياً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 84.50 دولاراً للأونصة، كما صعد سعر البلاتين بنسبة 1.6% إلى 2183.44 دولاراً، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1674.89 دولاراً للأونصة.