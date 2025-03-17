الذهب يقفز مجدداً مع تصاعد الأزمات العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، حيث استمرت التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية في تصعيد الاحتكاكات التجارية وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تغذية الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2,986.53 دولاراً للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش.

وتجاوز سعر الذهب حاجز 3,000 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,004.86 دولاراً يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2994.60 دولاراً.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إنه "لا توجد ضمانات" بعدم حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من إمكانية حدوث تعديل.

وهبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس آذار وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أشعلت حربا تجارية، ستعزز الأسعار وتقوض الاقتصاد.

كما استمرت التوترات الجيوسياسية، مع تعهد الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، .

وحقق الذهب، الذي يعد بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بنحو 14% حتى الآن في عام 2025.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية، وأضاف البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار.