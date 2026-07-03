الذهب يقفز لأكثر من 1% ويتجه لتحقيق أول مكاسبه في خمسة أسابيع

شفق نيوز - متابعة

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة ​أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات ​الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ ⁠23 يونيو حزيران. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أغسطس آب 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولاراً.

ويتجه المعدن ​النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمئة، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو أيار، إذ هدّأت بيانات الوظائف ​غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف ​من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ​بانخفاض عن ​توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي ​لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي ​تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 62.43 دولاراً للاوقية، وزاد ⁠البلاتين ​2.7 بالمئة إلى 1660.05، وصعد ​البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1284.40. والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر ​من أسبوع وتتجه لمكاسب أسبوعية.