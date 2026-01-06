الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى تصاعد التوترات السياسية في فنزويلا، ما عزز الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 3% في جلسة التداول السابقة.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة في 26 ديسمبر، محققًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979 خلال عام 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.3% لتصل إلى 4465.70 دولارًا للأونصة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر يوم الجمعة، لما له من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، ساهمت الاضطرابات السياسية في فنزويلا في زيادة الطلب على الأصول الآمنة، بعد تطورات سياسية أثارت قلق الأسواق العالمية.

نفى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو التهم المتعلقة بالمخدرات، وذلك بعد اعتقاله من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا وأربك المشهد السياسي في كاراكاس.

وبالتوازي مع الذهب، سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب قوية، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.9% ليصل إلى 78.72 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2327.17 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليبلغ 1721.74 دولارًا للأونصة.