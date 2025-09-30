الذهب يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لأفضل أداء شهري منذ 14 عامًا

شفق نيوز - بغداد/أربيل

سجّل الذهب ارتفاعًا جديدًا، يوم الثلاثاء، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ آب / أغسطس 2011، مدعومًا بالإقبال القوي على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,848.65 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 3,877 دولارًا للأوقية.

وخلال سبتمبر فقط، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 11.6%، وهي أفضل قفزة شهرية منذ 14 عامًا.

ويستفيد الذهب عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد ساهمت حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى توقعات خفض الفائدة، في دعم الطلب على المعدن النفيس.

كما شهد صندوق SPDR Gold Trust – أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم – ارتفاعًا في حيازاته إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين بالذهب.

وينتظر المتداولون الآن صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، من ضمنها بيانات فرص العمل، وقوائم الرواتب الخاصة، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، وتقرير الوظائف غير الزراعية، للحصول على مؤشرات أوضح حول مسار الاقتصاد والسياسات النقدية المقبلة.

وفي المقابل، استقر سعر الفضة الفوري عند 46.93 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 18.2% منذ بداية الشهر، في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1,588.70 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1,258.60 دولارًا.