الذهب يقفز إلى مستوى قياسي مع تصاعد الحرب التجارية وزيادة الطلب

شفق نيوز/ ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعاً بتصاعد الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

وصعدت أسعار الذهب إلى ما فوق 3248 دولاراً للأونصة للمرة الأولى يوم الأربعاء، متجاوزة الذروة السابقة التي سُجلت يوم الإثنين.

وكان ترمب مضى قدماً يوم الثلاثاء في فتح تحقيقات بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على المعادن الحيوية.

وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية العام، في ظل تصاعد التوترات التجارية التي أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

ولا تزال البنوك الكبرى متفائلة حيال آفاق الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل استمرار المستثمرين في زيادة حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ومواصلة البنوك المركزية شراء المعدن.

وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.

وحتى الساعة الـ 7:50 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 3,243.28 دولاراً للأونصة. في المقابل، بينما ظلت أسعار الفضة والبلاديوم دون تغيير، وتراجع البلاتين قليلاً.