الذهب يقفز إلى أعلى مستوى وسط حالة عدم اليقين وضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة في 11 أسبوعا يوم الأربعاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وضعف الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.18 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2762.90 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يسبب الكثير من عدم اليقين في اتجاه الدولار، وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية في سعر الذهب".

امتنع ترامب عن فرض حواجز تجارية في أول يوم له في منصبه يوم الاثنين، مما دفع الدولار إلى الانخفاض.

إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير..

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة القياسية ثابتة في النطاق الحالي 4.25% - 4.50% في اجتماعه للسياسة في 28-29 يناير، بعد خفضها بنقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر 2024.

ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.74 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 955.11 دولارا واستقر البلاتين عند 943.10 دولارا.