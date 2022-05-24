الذهب يقفز إلى أعلى مستوى مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1854.41 دولاراً للأونصة بعد افتتاح الأسواق الأوروبية. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو، مسجلة 1858.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1855.60 دولاراً للأونصة.

ونزل مؤشر الدولار إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع معدلات الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1% إلى 21.98 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 965.40 دولاراً، وزاد البلاديوم 2.6% إلى 2015.80 دولاراً.