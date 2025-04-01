الذهب يقفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

شفق نيوز/ بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية، يوم الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا تضخمية وتعوق النمو الاقتصادي الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3142.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3145.38 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 3171.80 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "إن توقع الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة في الثاني من أبريل دفع المشاركين في السوق إلى الميل نحو موقف دفاعي، مع بعض التخفيف من المخاطر والتحول إلى الذهب كملاذ آمن كتحوط ضد التقلبات الوشيكة في المحفظة".

ترامب، الذي يرى في الرسوم الجمركية وسيلةً لحماية الاقتصاد المحلي من المنافسة العالمية غير العادلة، وعد بالكشف عن خطةٍ ضخمةٍ لفرض رسومٍ جمركيةٍ يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم "يوم التحرير". وستشمل الرسوم الجمركية المتبادلة التي سيعلن عنها جميع الدول .

يعتبر الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، مزدهرًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تشمل البيانات الأمريكية هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي قد توفر رؤى حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 34.13 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 992.70 دولارا، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 990.34 دولارا.