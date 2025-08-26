الذهب يقفز إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

و ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3432.40 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

واتخذ ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليزا كوك، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل، قائلا إن المخاطر التي تحيط بسوق العمل آخذة في الارتفاع.

وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة بنسبة 83% لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر.

ويتجه الذهب إلى الارتفاع عند خفض أسعار الفائدة، إذ يُقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.72 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولاراً.