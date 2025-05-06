الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين بفضل الطلب على الملاذ الآمن

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، مع تعزيز المخاوف بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3380.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2% إلى 3389.90 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "أسعار الذهب تشهد ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الآمنة للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط مخاوف متجددة بشأن الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

يتصدر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات رئيسه جيروم باول المقرر إدلاؤه بها يوم الأربعاء، دائرة الاهتمام هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.99 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.24 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 945.75 دولارا.