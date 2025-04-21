الذهب يقفز لمستوى قياسي بفعل الحرب التجارية وضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، يوم الاثنين، مدفوعة بمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، فيما عزز ضعف الدولار الارتفاع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3383.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 3384 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2% إلى 3396.10 دولاراً.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "من الناحية الأساسية، تقوم الأسواق بتسعير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مدفوعة بتوترات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف الركود التضخمي، في حين يوفر الطلب المرن من جانب البنوك المركزية دعماً إضافياً للأسعار أيضاً".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.66 دولاراً للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.68 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.43 دولاراً.