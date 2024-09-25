الذهب يقفز لقمة تاريخية جديدة فوق 2665 دولارا للأونصة

شفق نيوز/ سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا في المعاملات الفورية، الأربعاء ، عند 2665.10 دولارا للأونصة.

وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2682.60 دولارا للأونصة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.11 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.60 دولارا، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1054.75 دولارا للأونصة.