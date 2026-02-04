الذهب يقفز بأكثر من 2% ويسجل أفضل أداء له منذ 15 عاماً

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مسجّلة أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من 15 عاماً.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% ليصل إلى 5071.79 دولاراً للأونصة عند الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز بنسبة 5.9% في جلسة الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي منذ نوفمبر 2008. وكان المعدن النفيس قد سجّل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولاراً للأونصة في وقت سابق الأسبوع الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.2% لتسجّل 5092.0 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أسقط الجيش الأمريكي طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” في بحر العرب، ما أعاد المخاوف من اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط.

وفي السياق السياسي، أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مصدر عربي، بأن محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تُعقد في سلطنة عُمان يوم الجمعة.

وعلى صعيد السياسة الأمريكية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية إنفاق لتصبح قانوناً، منهياً الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي تسبب في تأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقارير سوق العمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي (ADP) في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبالتوازي مع الذهب، ارتفعت أسعار بقية المعادن الثمينة، إذ صعدت الفضة الفورية بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 2.9% إلى 2273.70 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 3% ليصل إلى 1784.67 دولاراً للأونصة.