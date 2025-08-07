الذهب يقفز بعد إعلان رسوم أمريكية جديدة على الهند

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، في خطوة من شأنها تصعيد التوترات التجارية العالمية.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 3380.76 دولاراً للأوقية، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 3443.30 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع في وقت شهد فيه مؤشر الدولار تراجعاً إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي، ما عزز التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول.

وتشير التقديرات الحالية إلى وجود احتمال بنسبة 94% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الهندية حيّز التنفيذ بعد 21 يوماً من تاريخ الإعلان، ما يرفع بعض الضرائب إلى مستويات قد تصل إلى 50%، وهي من أعلى المعدلات المفروضة على أحد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 37.98 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% ليبلغ 1324.26 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1141.56 دولاراً.