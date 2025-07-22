الذهب يقفز الى أعلى مستوى وسط تراجع الدولار وعوائد السندات

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء ،إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مع تطلع المستثمرين إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,390.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:58 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ الذهب أعلى مستوى له منذ 17 يونيو.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3405.20 دولارات للأوقية.

وكان الذهب يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من أوروبا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس آب.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات في نهاية اجتماعه للسياسات في 24 يوليو/تموز. ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.84 دولاراً للأوقية، وأضاف البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1449.11 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1262.89 دولاراً.