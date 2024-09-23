الذهب يقترب من مستويات قياسية مع توقعات لبيانات أمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي، يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تعطي البيانات الأمريكية القادمة أدلة على ما إذا كان خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سيكون الأول في سلسلة من التخفيضات الكبيرة.

وتم تداول السبائك بالقرب من 2620 دولارًا للأونصة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2625.77 دولارًا للأوقية يوم الجمعة.

ومن المقرر إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية - بما في ذلك مقياس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة - في وقت لاحق من الأسبوع.

وكان تجار الذهب يراقبون أيضًا التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن القتال بين حزب الله وإسرائيل قد يتسع ليتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

ومن المرجح أن يعزز ذلك من مكانة المعدن كملاذ آمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 2621.11 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 7:51 صباحًا في سنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي. وكان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري مستقرًا، بينما انخفضت الفضة و البلاديوم والبلاتين.