الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بعد قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2081.11 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من 2088.19 دولارا، وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2090.00 دولارا.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 884.35 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 956.53 دولارا وانخفض المعدنان أكثر من 10% حتى الآن هذا العام ، وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.06 دولارا.