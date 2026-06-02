الذهب يقترب مجدداً من حاجز المليون دينار في الاسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 982 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 978 ألف دينار، مقارنة بـ972 ألف دينار لسعر البيع يوم أمس.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ اليوم، 952 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 948 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألف دينار و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألف دينار و965 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 1.024 مليون دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 21 نحو 978 ألف دينار، وعيار 18 نحو 838 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية بتاريخ 21 كانون الثاني 2026.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.