الذهب يفقد بريقه مع قرب اجتماعات بنوك مركزية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولارا للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2151.30 دولارا للأونصة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 932.45 دولارا للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولارا للأونصة. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 25.01 دولارا للأونصة.