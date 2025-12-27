الذهب يفتتح بداية الاسبوع بإرتفاع جديد في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 913 ألف دينار، وسعر الشراء 909 آلاف، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 905 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 883 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 879 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 915 الفاً، و 925 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 ألفاً و 895 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 948 ألف دينار، وعيار 21 بيع 905 آلاف، وعيار 18 بيع 775 الف دينار.