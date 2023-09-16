الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية
2023-09-16T05:41:22+00:00
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار ومشتريات الملاذ، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية مزيداً من الدعم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.