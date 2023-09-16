الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ، في حين قدمت الآمال بشأن توقف ‏محتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية مزيداً من الدعم.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.‏

وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏