الذهب يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 538 ألف دينار، وسعر الشراء 534 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 508 آلاف دينار، وسعر الشراء 504 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 540 ألف دينار و550 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 510 آلاف دينار و520 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع 628 ألف دينار، وعيار 21 بيع 550 ألف دينار، وعيار 18 بيع 470 ألف دينار.