سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يعاود الصعود بشكل طفيف في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T08:17:06+0000
الذهب يعاود الصعود بشكل طفيف في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاحد (12 كانون الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، و سعر الشراء 363 الفاً، فيما سجل المثقال الواحد من الذهب عيار 21 ليوم امس السبت البيع 366 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-14 08:12:25
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-10-13 08:48:04
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-15 07:32:10
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

Date: 2021-06-09 09:22:24
البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

Date: 2021-09-30 08:59:42
إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-30 08:58:41
رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-11 09:39:04
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار