الذهب يعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب مرة اخرى فوق 1900 دولار للاونصة، الخميس، بعد انخفاضها صباح اليوم حيث يترقب المستثمرون قراءات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة بينما أثر ارتفاع الدولار على أسعار السبائك.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1901.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته بسعر 1،912.50 دولارًا يوم الأربعاء.

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل المنافسين ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

المشاركون في السوق الآن ينتظرون تقرير الاستهلاك الشخصي الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة لقياس الضغط التضخمي.

في مكان آخر ، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4٪ إلى 2755.52 دولارا للأوقية ، وتراجع الفضة 0.1٪ إلى 27.65 دولارًا ، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلى 1187.71 دولارًا.