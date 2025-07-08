الذهب يعاود ارتفاعه في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 658 ألف دينار، وسعر الشراء 654 دينار، فيما سجلت أمس الاثنين 654 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 628 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 624 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألف دينار و640 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 692 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.