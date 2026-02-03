الذهب يعاود ارتفاعه الكبير بتخطيه حاجز مليون دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك بالتزامن مع الصعود الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.035 مليون دينار، وسعر الشراء 1.031 مليون دينار، فيما سجلت اسعار يوم امس الاثنين 970 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.005 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.001 مليون دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.035 مليون دينار، و 1.045 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون دينار و 1.015 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.123 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.072 مليون، وعيار 18 بيع 918 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت شهدت أسعار الذهب والفضة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بأكثر من 2%، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر خلال جلسة يوم الاثنين، وسط عمليات بيع حادة في الأسواق.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 4767.33 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له في شهر واحد. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3% لتسجّل 4791.10 دولاراً للأونصة.

وكان الذهب قد سجّل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية قوية.

وسجّل الذهب مكاسب بنحو 13% خلال شهر يناير، محققاً أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر 2009، في حين قفزت أسعار الفضة بنسبة 19% خلال الشهر ذاته.

وفي سوق الفضة، ارتفع السعر الفوري بنسبة 2.8% ليصل إلى 81.61 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في شهر، علماً أنه بلغ مستوى قياسياً عند 121.64 دولاراً للأونصة يوم الخميس.