الذهب يظل دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ظل الذهب قريبا من أدنى سعر في شهرين ،يوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولارا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول يوم الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولارات للأوقية.

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وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولارا، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولارا.