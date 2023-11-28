الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ استقر الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أشهر، يوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار وعوائد السندات تحت السيطرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2014.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 مايو، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 2014.20 دولاراً للأوقية.

ولامس مؤشر الدولار (.DXY) أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وتراوح العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين عند 4.3630%.

وقد عززت البيانات الأخيرة التي تظهر علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع انتظار السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يتوقعون فرصة بنسبة 50-50 تقريبًا للتيسير في مايو من العام المقبل، حسبما تظهر أداة FedWatch من CME.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر فائدة.

وينصب اهتمام المستثمرين أيضًا على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي واردات الذهب إلى الصين، أكبر مستهلك، عبر هونج كونج للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث أثر التعافي الاقتصادي غير المنتظم على الطلب في سوق السبائك الرئيسية، حسبما أظهرت بيانات يوم الاثنين.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.55 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 913.90 دولارا. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1061.41 دولارا للأوقية.