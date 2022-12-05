الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار بعد أن خففت مدن صينية قيود كوفيد -19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلى 1809.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو تموز عند 1809.91 دولار في وقت سابق.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 إلى 1821.70 دولاراً.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر، إن ضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أرخص للمشترين في الخارج.

كما ان الأخبار التي تفيد بأن الصين تخفض قيودها الخاصة بـ COVID تعني أن الطلب على الذهب سيزداد في المنطقة ، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر".

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.27 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1025.50 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1917.29 دولارًا.