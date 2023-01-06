الذهب يصعد ويتجه لمكسب أسبوعي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1838.38 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار نحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1843.80 دولاراً.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خلال اليوم.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة وقد يبقي المركزي الأمريكي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا في مذكرة "ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وإلى أن يحدث ذلك، قد يظل الذهب عالقا فوق مستوى 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1.741.43 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.