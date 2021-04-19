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الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-19T08:31:41+0000
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات

شفق نيوز/ ارتفع الذهب يوم الاثنين، ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ دعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1777.80 دولار للأوقية.

نزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.12 دولار.

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