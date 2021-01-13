الذهب يصعد مع توقف إرتفاع الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1,857 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، بينما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1,859 دولارا.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولاراً للأونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1,074 دولاراً وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2,386 دولاراً.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وسيجري الكشف عن الخطة غداً الخميس.