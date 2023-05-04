الذهب يصعد مع تلميح المركزي الأمريكي وقف رفع الفائدة

شفق نيوز/ صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي يوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 2044.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2049.20 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولارا للأوقية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072.49 دولارا للأوقية بلغها في 2020.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق.

ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائما".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 25.72 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1056.29 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1433.75 دولارا للأوقية.