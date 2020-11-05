الذهب يصعد مع تزايد الحذر بشأن نتيجة الانتخابات الأميركية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-05T09:26:20+0000

شفق نيوز/ صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود، الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

هذا وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1909.80 دولار.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4% إلى 24.23 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 874.98 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2302.67 دولار للأونصة.



وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنكلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.

وارتفعت أيضا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنجيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأميركية. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 93.350 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1736 دولار اليوم، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2960 دولار. وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33% إلى 90.55 بنس.

وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.

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