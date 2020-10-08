سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-08T09:44:06+0000
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1888.46 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1892.80 دولار للأونصة.

وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق زئي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، بينما بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى في شهر.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.88 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 863.25 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2362.44 دولار للأونصة.

related

ضعف الدولار الامريكي ينعش اسعار الذهب بالاسواق

Date: 2020-09-18 09:50:43
ضعف الدولار الامريكي ينعش اسعار الذهب بالاسواق

إستقرار اسعار النفط عالميا وتراجع للذهب

Date: 2020-06-23 10:33:50
إستقرار اسعار النفط عالميا وتراجع للذهب

الذهب يسجل تراجعاً سريعاً مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

Date: 2020-08-11 07:23:37
الذهب يسجل تراجعاً سريعاً مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

Date: 2020-09-25 09:25:04
الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

الذهب يهبط دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية

Date: 2020-08-19 07:00:12
الذهب يهبط دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أمريكي

Date: 2020-10-01 07:55:18
الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أمريكي

قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2019-09-16 08:59:15
قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

الجنيه الإسترليني بأدنى مستوياته منذ مطلع 2017

Date: 2019-09-03 13:12:54
الجنيه الإسترليني بأدنى مستوياته منذ مطلع 2017