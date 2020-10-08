الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1888.46 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1892.80 دولار للأونصة.

وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق زئي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، بينما بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى في شهر.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.88 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 863.25 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2362.44 دولار للأونصة.