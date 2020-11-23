الذهب يصعد مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عامين

شفق نيوز/ صعد الذهب يوم الاثنين، إذ بدد ضعف الدولار وتراجعه لأدنى مستوى منذ 2018 وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح لكوفيد 19 في العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

هذا وطمأن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأسواق يوم الجمعة بأن الفدرالي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع الدولار مما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 24.25 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.1% إلى 946.43 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.6% إلى 2339.56 دولار.