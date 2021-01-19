سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يصعد مع تراجع الدولار الأميركي عن ذروة شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T07:13:10+0000
الذهب يصعد مع تراجع الدولار الأميركي عن ذروة شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولارا للأونصة، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الأول عند 1809.90 دولارا الذي بلغه أمس الاثنين، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليونات دولار.

وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق واحد بالمئة.

ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأمريكي المنتخب. ومن المقرر تنصيب بايدن غدا الأربعاء.

كما تعهد وزراء مالية منطقة اليورو باستمرار الدعم المالي لاقتصاداتهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.11 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1093.93 دولارا بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2379.57 دولارا.

related

ارتفاع أسعار الذهب بفعل زيادة الإقبال

Date: 2020-08-13 11:17:07
ارتفاع أسعار الذهب بفعل زيادة الإقبال

للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

Date: 2019-07-19 12:16:51
للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

Date: 2020-09-23 08:19:28
الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

هو الاكبر خلال عامين ونصف.. الذهب بصدد تسجل أكبر انخفاض أسبوعي

Date: 2019-11-08 11:45:09
هو الاكبر خلال عامين ونصف.. الذهب بصدد تسجل أكبر انخفاض أسبوعي

تطورات لقاحات كورونا تسهم بتراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع

Date: 2020-11-19 09:56:39
تطورات لقاحات كورونا تسهم بتراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع

انخفاض اسعار الذهب

Date: 2020-08-14 08:08:58
انخفاض اسعار الذهب

أسعار الذهب تتماسك وتبقى قرب المستوى "المهم"

Date: 2019-08-12 09:35:39
أسعار الذهب تتماسك وتبقى قرب المستوى "المهم"

اول مناظرة بين ترامب وبايدن ترفع اسعار الذهب

Date: 2020-09-28 07:35:18
اول مناظرة بين ترامب وبايدن ترفع اسعار الذهب