الذهب يصعد مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.05 دولارات للأونصة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1807.80 دولارات. وهبط مؤشر الدولار 0.1% اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.38 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 967.15 دولارا وربح البلاديوم 1.2% ليسجل 2368.68 دولارا.