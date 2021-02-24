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الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-24T07:49:03+0000
الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الذهب، يوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلى 1806.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1808.40 دولار.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وما زال المستثمرون يركزون على حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا من المتوقع تمريرها هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1244.97 دولار بينما أضاف البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2356.29 دولار.

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