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الذهب يصعد بفعل انخفاض عائدات السندات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T08:10:39+0000
الذهب يصعد بفعل انخفاض عائدات السندات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1728.60 دولار للأوقية.

ونزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس آذار بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولار، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1166.31 دولار.

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