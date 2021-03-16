الذهب يصعد بفعل السندات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولارا.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة 26.27 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1220.21 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2399.12 دولارا.