الذهب يصعد بفعل السندات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولارا.
وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة 26.27 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1220.21 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2399.12 دولارا.