الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأميركي.. وقوة الدولار تضغط على السوق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أميركية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

هذا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.33 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1856.80 دولاراً.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 بالمئة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الفدرالي الأميركي اجتماعه بشأن السياسات والذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم. وتيسير السياسة النقدية يضيف ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 1.3% إلى 1084.10 دولارات وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2333.02 دولار.