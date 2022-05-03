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الذهب يصعد بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-03T04:13:13+0000
الذهب يصعد بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير شباط في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الثلاثاء على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولار للأوقية.

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