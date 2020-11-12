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الذهب يصعد بعدما فاقت مخاوف كورونا التفاؤل بشأن اللقاح

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-12T07:55:52+0000
الذهب يصعد بعدما فاقت مخاوف كورونا التفاؤل بشأن اللقاح

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عقب تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعدما فاق تأثير مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.35% إلى 1868.20 دولارا للأونصة فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1866.30 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 24.18 دولارا للأونصة. وصعد البلاتين 0.2% إلى 866.64 دولارا للأونصة فيما قفز البلاديوم 1.7% إلى 2353.38 دولارا للأونصة.

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