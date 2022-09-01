الذهب يسقط لأدنى من 1700 دولار متأثرًا ببيانات البطالة والدولار

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات البطالة لتعطي مؤشراً جديداً عن وضع السوق الأمريكي الذي يستند عليه الفيدرالي في سياسته النقدية العنيفة ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7% إلى 1698 دولارًا للأوقية، ليلامس أضعف مستوى له منذ أواخر تموز/ يوليو، وانخفضت العقود الآجلة للذهب حوالي 1% إلى 1709 دولارات للأوقية، وقد انخفض كلا الأداتين بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويسجل مؤشر الدولار الآن 109.28 أمام سلة من العملات الأجنبية صعودًا بأكثر من نصف نقطة، في الوقت الذي يهبط فيه اليورو 0.65% ليسجل 0.9992 أدنى خط التكافؤ.

كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، وهبط البلاتين 0.9%، بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة 1.5%.

ومن بين المعادن الصناعية، تراجعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.7% إلى 3.4880 دولارات للرطل، لتتواصل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الركود العالمي.