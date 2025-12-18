الذهب يسجّل أعلى أسعاره تاريخياً.. والفضة تتسيّد أرباح العام

شفق نيوز- بغداد

سجّلت أسعار الذهب في البورصات العالمية، اليوم الخميس، مستويات قياسية جديدة لها، بعد أن تجاوز المعدن الثمين للمرة الأولى في تاريخه حاجز 4400 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول مساء اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر شباط / فبراير المقبل في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 28.95 دولارا، أي بنسبة 0.66% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 4402.85 دولار للأونصة، في أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس وفقا لبيانات التداول.

وصعدت عقود الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولارا للأونصة بعد أن سجّلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الفضة بنسبة 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65%، بدعم الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.